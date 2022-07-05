Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret

Atatürk Stadyumunda Atletizmde 25-26 Haziran tarihinde Bursa'da yapılan U23 Kadınlar ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 5 kilometrede Türkiye Şampiyonu, 3.000 metre Engelde Türkiye 3'üncüsü olan Kader Güvenç ve aynı yarışmada U23 kategorisinde Türkiye 2'incisi ve Türkiye 3'incisi Kadir Demirel ziyaret eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman, Milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkân sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcularımız Kader ve Kadir başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü katıldıkları her müsabakada elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ayrıca Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, GSB Spor Okulları kapsamında kurs gören çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman’daki tüm spor tesislerimiz 7/24 çocuklarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz de İl Müdürlüğü olarak, tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençliğimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve eğitimle sporu el ele gönül gönülle birlikte yükseltmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Atletizm Sporcularını antrenman esnasında ziyaret ederek, sporculara eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla tek tek sohbet ederek tatlı ikramında bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.