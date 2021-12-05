Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi

İl Müdürü Fikret Keleş, Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle aynı sofrada yemek yiyerek, öğrencilerle tek tek görüşüp onları problemlerini dinledi.

Yurtta kalan öğrencilerle yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi alarak onlardan spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.

Adıyaman'a gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Güneşin en güzel doğup battığı, huzurun başkenti Sahabe diyarı Adıyaman'da öğrencilerimizi kendi evlerindeymiş gibi ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kız ve Erkek Yurtlarımız bütün öğrencilerimizin taleplerini karşılaya bilecek yeterliliğe sahiptir. "dedi.

"An itibarıyla 2 bin kişilik boş yerimiz mevcuttur"

3011 yeni öğrenciyi Adıyaman'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren İl Müdürü Fikret Keleş; "Adıyaman Üniversitemize bu yıl 3 bin 11 yeni öğrencimiz kayıt yaptırmış durumda. Toplamda öğrenci sayımız 18 bin 824 yükselmiş olup müdürlüğümüz bünyesinde Adıyaman merkez 4, Kâhta ilçemiz 1 ve Besni ilçemizde 1 olmak üzere il geneli 6 Yurt binamız öğrencilerimize hizmet vermekte. İl merkezinde yurt kapasitemiz 6 bin 338, Kâhta ve Besni ilçelerimizde ise yurtlarımızın kapasitesi 500 kişilik olmak üzere toplamda 7 bin 338 kişilik kapasiteye sahip durumdayız. Şuan itibarıyla 5 bin 300 öğrencimiz yurtlar hizmetlerimizden faydalanmakta olup, an itibarıyla 2 bin kişilik boş yerimiz mevcuttur. Öğrenci yemekhanesinde hijyen ve temizlik kurallarına uyulduğunu ve sağlıklı ürünler kullanıldığını gördük. KYK öğrenci yurtlarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir."şeklinde konuştu.