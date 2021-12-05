banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57

Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Safvan Bin Muattal Kız Yurdunu, ziyaret ederek Gönüllülük Faaliyetlerine katılan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip onlara kitap hediye etti.

05 Aralık 2021 Pazar 12:18
2 Okunma
Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi

İl Müdürü Fikret Keleş, Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle aynı sofrada yemek yiyerek, öğrencilerle tek tek görüşüp onları problemlerini dinledi. 
Yurtta kalan öğrencilerle yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi alarak onlardan spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.
Adıyaman'a gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Güneşin en güzel doğup battığı, huzurun başkenti Sahabe diyarı Adıyaman'da öğrencilerimizi kendi evlerindeymiş gibi ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kız ve Erkek Yurtlarımız bütün öğrencilerimizin taleplerini karşılaya bilecek yeterliliğe sahiptir. "dedi.

"An itibarıyla 2 bin kişilik boş yerimiz mevcuttur"

3011 yeni öğrenciyi Adıyaman'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren İl Müdürü Fikret Keleş; "Adıyaman Üniversitemize bu yıl 3 bin 11 yeni öğrencimiz kayıt yaptırmış durumda. Toplamda öğrenci sayımız 18 bin 824 yükselmiş olup müdürlüğümüz bünyesinde Adıyaman merkez 4, Kâhta ilçemiz 1 ve Besni ilçemizde 1 olmak üzere il geneli 6 Yurt binamız öğrencilerimize hizmet vermekte. İl merkezinde yurt kapasitemiz 6 bin 338, Kâhta ve Besni ilçelerimizde ise yurtlarımızın kapasitesi 500 kişilik olmak üzere toplamda 7 bin 338 kişilik kapasiteye sahip durumdayız. Şuan itibarıyla 5 bin 300 öğrencimiz yurtlar hizmetlerimizden faydalanmakta olup, an itibarıyla 2 bin kişilik boş yerimiz mevcuttur. Öğrenci yemekhanesinde hijyen ve temizlik kurallarına uyulduğunu ve sağlıklı ürünler kullanıldığını gördük. KYK öğrenci yurtlarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ sona erdi
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ sona erdi
Masterler Futbol Turnuvası başladı!
Masterler Futbol Turnuvası başladı!
'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi
'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı
Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı
Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı
Gölbaşı'nda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı
Gölbaşı'nda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı
Kahta 02 Spor: 0 Çatalcaspor: 0
Kahta 02 Spor: 0 Çatalcaspor: 0

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim