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Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz

Türkiye Atletizm Federasyonu Türkcell Bölgesel Kros Ligi Malatya grup yarışlarına Adıyaman’dan 6 takım 34 sporcu katıldı.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:43
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Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz

12 ilden 84 takım ve 280 sporcu yer aldığı yarışlarda ferdi sıralamasında; U14 erkekler kategorisinde bölge ikincisi Süleyman Efe Özdemir, U18 Kızlar kategorisinde bölge birincisi Özlem Şahan ikinci Elif Irmak. Takım sıralamasında ise, U14 Erkekler kategorisinde bölge ikincisi, U16 kızlar kategorisinde bölge üçüncüsü, U18 kızlar kategorisinde bölge birincisi ve U18 kategorisinde erkekler bölge üçüncüsü oldu. 

Sümerevler Atletizm Pistinde Sporcularımızın antrenmanlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, madalya alan ve 2 kademe bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan sporcular ile sohbet ederek başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.  

Sporcularımızı katıldıkları Türkcell Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında aldıkları derecelerden mutlu olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keles, “Yarışmalara  katılarak madalya alan tüm sporcularımızı ve sporcularımızı çalıştıran antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Adıyaman, Milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkân sağlıyoruz. Sporcularımızın başarısı diğer sporcular için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Bu bağlamda sporcularımızın başarıları bizim için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcularımızı ve antrenörlerimizi gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyor, Şanlıurfa'da yapılacak olan çeyrek final yarışmalarında hak ettiğimiz başarıyla dönmeleri için çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.  

 

Kaynak: PHA
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