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Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Besni Gençlik Merkezini ve ilçede devam eden spor yatırımlarını yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:03
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Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz

Yakın zamanda inşaatı tamamlanan Besni Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Besnili gençlerimize modern bir bina ile hizmet veren Gençlik Merkezinde sportif faaliyetler ve konferans için çok amaçlı salon, sporcular için soyunma odaları, müzik işliği, oyun salonları, idari ofis ve teknik birimler yer alıyor. Ayrıca binamız kütüphane, derslikler, seminer salonu, basketbol ve voleybol sahası ile gençlerimize hizmet veriyor” dedi. 

Gençlik Merkezi Faaliyetlerine katılan gençlerle sohbet eden İl Müdürü Fikret Keleş, ”Besnili gençlerin en iyi ortamlarda eğitim ve öğretim görmesi ve kendilerini geliştirebilecekleri Gençlik Merkezi ile ilçemize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

“Adıyaman bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehri olmaya devam edecektir”

Besni ilçesinde devam eden spor yatırımlarını yerinde inceleyen Keleş, şunları kaydetti; “Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi, bilgi ve beceri sahibi olarak gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerimiz Besni ilçemiz için önemli bir yatırım olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Besni ilçesinde sporcularımıza ve onların taraftarlarına hizmet verecek olan Besni ilçe stadı 4‘lü soyunma odası, 960 seyircili çelik konstrüksiyon portatif tribünlerinin tamamlanmasının ardından ihata duvarı ise bu ay içinde tamamlanarak ilçemizdeki spor alt yapısı yeni yatırımlarla güçlendirilerek Besni halkımızın hizmetine girecektir. Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Adıyaman ilçeleri ile birlikte adeta bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehri olmaya devam edecektir. Bizler her zaman kentimize hizmet ederek çıtayı yükseltmeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz.”

İl Müdürü Keleş, konuşmasının sonunda ise, “Gençlik ve Spor alanındaki yatırımların ilimize kazandırılmasında katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğluna, Valimiz Mahmut Çuhadara, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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