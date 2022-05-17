Kahtalı sporcu bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu

Karabük’te düzenlenen 20 yaş altı bilek güreşi Türkiye Finalleri’nde Adıyaman’ı temsil eden Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi Mehmet Delikanlı, 55 kg kategorisi ve sağ kolda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olup altın madalyayı kazandı.

Adıyaman’a yaşattıkları gurur ve sevinçten dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek," Sporcumuza katkılarından ve verdikleri emeklerinden dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan Sucu’ya, okul idaremize ve bizlere bu gurur verici sevinci yaşatan Mehmet Delikanlı’ya teşekkür ediyorum. Daha önceden bilek güreşinde Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren öğrencilerimiz olmuştu. Bu sayede ilçemizde bilek güreşi sporuna ilgi ve alaka artmaya başladı. Böylece ilk defa Kahta’dan bir sporcumuz Türkiye Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek birinci olup altın madalya kazandı. Kendisine bu gurur verici sevinci bizlere yaşattığı için tekrar teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında da başarılar dilerim" dedi.