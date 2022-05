Kahta’da su sporları şöleni heyecanı yaşandı

Etkinlik kapsamında Kahta ilçesinde ilk kez Kano, Kürek branşlarında yarışmalar ile Burcu Çetinkaya ile Wakeboard Gösterisi, Uçurtma Sörfü, Yamaç Paraşütü, Sup Kürek Sörfü ve Jet ski etkinlikleri gerçekleştirildi.

"Su sporları potansiyelini Adıyaman’da göreve başladıktan sonra öğrendim"

Düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Program açılış konuşmaları sonrası kürsüye çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Üç tarafı sular ile çevrili kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman’ın su sporları potansiyelini Adıyaman’da göreve başladıktan sonra öğrendim. İlimizin çeşitli bölgelerindeki parkurların ülkemizde ve dünyada en elverişli alanlar olduğunu bilhassa Kürek Federasyonu Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonrasında öğrendim. Yılın her ayında su sporları imkanına sahip olduğumuz Adıyaman ilinde Kürek ve Rafting Federasyon ile yaptığımız istişareler sonucunda ulusal ve uluslararası organizasyonların girişimlerini gerçekleştirdik. Bu anlamda yakın zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başlayacağız. Bugün burada gerçekleştirilen su sporları şöleni de Kahta’nın bu anlamda potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kahta Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum"dedi.

"Her türlü girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz"

148 gençlik ve spor tesisi vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şunları söyledi:

"Kahta ilklerin yaşandığı bir günü yaşıyoruz. Bu organizasyon ile bir başlangıcını yaptığımız su sporları faaliyetlerin geleneksel hale geldiği, hatta ulusal ve uluslararası düzeye çıktığı günleri bugünden görmek zor değil. Bizler gençlik ve spor yatırımlarına başladığımızda ilimizde iki elin parmaklarını geçmeyecek düzeyde iken bugün 148 gençlik ve spor tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu yatırımların içinin dolduğunu bu gibi faaliyetler ile görmek guru verici. Bizler ilimiz gençlerine hizmet etmeye, bu tür organizasyonların sayısının arttırılması amacıyla gerekli her türlü girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kahta Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bu ortamın hazırlanmasını sağlayan tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim"