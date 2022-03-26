Kahta'da 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde madalya töreni düzenlendi

Kupa törenine Kahta Kaymakam Refiği Mert Can Canga, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kahta Gençlik Spor Kulübü tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ‘Bir Genç Bir Gelecek’ projesinin faaliyetleri kapsamında basketbol müsabakalarında dereceye girenlere madalyaları verildi. Proje hakkında bilgi veren Kahta Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çiçek,"Bir Genç Bir Gelecek projesi ile yıl boyunca bir çok faaliyeti ile gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Proje kapsamında gençlerin ergen dönemi, sorun ve çözüm önerileri semineri, iletişim, liderli ve başarı semineri, aile ve gençlik eğitimi semineri, basketbol turnuvası, masa tenisi turnuva organizasyonu, dart turnuvası organizasyonu, geleneksel çocuk oyunları organizasyonu, futbol turnuvası, bilek güreşi organizasyonu, satranç organizasyonu, piknik, gençlik şöleni aktiviteleri gerçekleştirmekteyiz. Bugün bu kapsamda faaliyet programımızda olan basketbol müsabakalarını gerçekleştirdik. Müsabakalar neticesinde dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum"dedi.

‘Bir Genç Bir Gelecek’ projesi kapsamında düzenlenen basketbol müsabakaları neticesinde dereceye giren takımlara kupa ve madalya töreni düzenlendi.