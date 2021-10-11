Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ sona erdi

Ödül töreninde konuşan Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, her yaştan insanın spor yapabileceği, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasına özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ve Amatör Spor Haftası boyunca 10 farklı branşta sportif etkinlikler yapıldığını belirterek, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Can, Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Türk ve Mesut Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, kurum amirleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Tören, etkinliklerde başarılı olan sporculara madalya ve kupaların takdim edilmesiyle sona erdi.