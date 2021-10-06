Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası Etkinlikleri’ etkinlikleri başladı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, ‘Amatör Spor Haftası Etkinlikleri’ kapsamında yaptığı açıklamada; “Sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 7’den 70’e halk sağlığının korunması ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetiştirilmesi en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir” dedi.

“Ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır”

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, “Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, ilçe spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, sezon öncesi takımların sezona hazırlık performanslarını görmeleri, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek, spora katılımın üst seviyede sağlanması, haftanın anlam ve önemine ilişkin düzenlenecek etkinlikler ile ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır” diye konuştu.