Kahta İdmanyurdu Spor, sahasında 3-1 galip ayrıldı

Kahta İlçe Stadı’nda yapılan müsabakada Kahta İdmanyurdu Spor, rakibi Adıyaman Bld. Kültür ve Sosyal Faaliyetlerinden 3-1 galip ayrıldı.Müsabakada Kahta İdmanyurdu’nun gollerini 30. ve 84. dakikalarda Emre Kırık ile 52. dakikada Haci Yusuf Denizhan kaydetti.
Öte yandan Kahta İdmanyurdu Spor Kulübü A takımının yaş ortalaması 17 olup, Adıyaman Amatör Liglerinde bulunan en genç takım konumunda.Kahta İdmanyurdu, Adıyaman 1. Amatör B Gurubu’nda 4 maçta 3 galibiyet alarak liderin 1 puan gerisinde 9 puanla 3. sırada yer aldı.
Kaynak:PHA