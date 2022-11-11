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Kahta İdman Yurdu Spor'un yeni başkanı Hamza Parlak oldu

Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu toplantısında, eğitimci Hamza Parlak başkan seçildi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Kasım 2022 Cuma 11:19
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Kahta İdman Yurdu Spor'un yeni başkanı Hamza Parlak oldu

Çocuklara sahip çıkma noktasında Kahta’nın bütün dinamiklerinin katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Kahta İdman Yurdu Spor’un yeni başkanı Hamza Parlak, “Yeni yönetim kurulu kulübü borçsuz bir şekilde devralıp, Kahtalı çocuklarımızın sokakta değil de sahada gelişim sağlamaları için yeni çalışmalara başlayacaktır.

Çocuklarımıza spor eğitimi ile birlikte milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için yönetim kurulunun gönüllü olarak her daim çalışacağı, kulüp başarısı için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde karar alacağı bir sistemin kurulması için ilk temeller atılmıştır. Çocuklara sahip çıkma noktasında Kahta’mızın bütün dinamiklerinin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca daha önce yönetim kurulu üyeleri içinde olan ve kurul dışında olup kulübe destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara müteşekkiriz” dedi.



Kaynak:PHA

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Kahta İdman Yurdu Sporun Yeni Başkanı Hamza Parlak Oldu
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