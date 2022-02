Kahta 02 Spor, sahasında kazanmasını bildi

Kâhta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 13.00’da başladı. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Her iki takımın da gol bulamadığı müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri ile daha atak oynayan Kahta 02 Spor, aradığı golü bir türlü bulamadı. Müsabakanın 82. dakikasında Kahta 02 Sporlu İlyas Sarı, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. On kişi ile müsabakaya devam eden Kahta 02 Spor, karşılaşmanın 88. dakikasında Kerim Bölük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Kıran kırana geçen müsabakanın son dakikalarında başka gol olmayınca, Kahta 02 Spor müsabakayı 1-0 kazanarak, altın değerinde 3 puan aldı.

Müsabaka sonrası karşılaşmayı izlemeye gelen Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta 02 Spor yöneticilerini ve futbolcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kahta 02 Spor: Onur Güney, Muhammed Çoban, İsmail Palta, Hakan Doğru, Fatih Gürden, Muhammed Şiyar Eroğlu, Erkan Nazlı, Oğulcan Şahin, Emre Okur, İlyas Sarı ve Kerim Bölük.

Yedekler: Engin Tuna, Emrullah Sarıhasanoğlu, Serdar Aşuk, Murat Şamil Kurt, İdris Güneş, Tunahan Binici ve Ömer Faruk Canbirdi.

Teknik Sorumlu: Bülent Akın.

Osmaniyespor Futbol Kulübü: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş, Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir, Ali Sinan Gayla, Alper Yener, Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan, Emrah Öztürk, Yağız Rüştü Aktaş ve Mehmet Tolunay Gül.

Yedekler: Mehmet Akif Önal, Nureddin Ersoy, Fatih Çakır, Ahmet Taner Çukadar, Ali Mevran Ablak, Ahmet Hakan Demirli ve Umut Koray Öz.

Teknik Sorumlu: İsmail Cem Cambaz.

Hakemler: Şahin Berker, Kerem Kalkan, Yiğit Çam ve Murat Demir.

Sarı Kartlar: Dakika 22 Fatih Gürden (Kahta 02 Spor), dakika 58 İlyas Sarı (Kahta 02 Spor), dakika 72 Mete Karahan (Osmaniyespor Futbol Kulübü), dakika 87 Mehmet Tolunay Gül (Osmaniyespor Futbol Kulübü) ve dakika 90 + 1 Onur Güney (Kahta 02 Spor).

Kırmızı Kartlar: Dakika 82 İlyas Sarı (Kahta 02 Spor).

Goller: Dakika 88 Kerim Bölük (Kahta 02 Spor).