Kahta 02 Spor, sahasında berabere kaldı

Kâhta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 13.00’da başladı. Kahta 02 Spor, düşme hattından kurtulmak için mutlak kazanması gereken mücadeleye hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün bir oyun sergileyen ve gol pozisyonlarına giren taraf Kahta 02 Spor oldu. Ancak ilk yarıda gol olmayınca mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri ile daha atak oynayan ve gol pozisyonlarına giren yine Kahta 02 Spor oldu. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen ve direkten dönen şutlar neticesinde ikinci yarıda da gol olmayınca mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Alınan bu sonuç ile Kahta 02 Spor, düşme hattında işi zora soktu. Maç sonunda taraftarlar ise Kahta 02 Sporlu oyunculara destek tezahüratında bulunarak teselli ettiler.

Kahta 02 Spor: Onur Güney, Muhammed Çoban, İsmail Palta, Hakan Doğru, Muhammed Şiyar Eroğlu, İdris Güneş, Erkan Nazlı, Furkan Karabatak, Oğulcan Şahin, Emre Okur ve Kerim Bölük.

Yedekler: Vedat Böyükgül, Osman Çağlar Uç, Serdar Aşuk, Murat Şamil Kurt, Fatih Gürden, Vedat Yeşilkaya ve Ömer Faruk Canbirdi.

Teknik Sorumlu: Bülent Akın.

Formül Erbaaspor: Ahmet Gül, Bayduhan Taşova, İsmail Hacıhafızoğlu, Halil İbrahim Pekşen, Mümin Uyar, Hakkı Tosun, Furkan Boz, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş, Arif İşçi ve Rıfat Can Aslan.

Yedekler: Suphi Dağ, Berat Boz, Yusuf Yağcı, Alhan Kurtoğlu, Durmuş Can Efe Çakmak, Ali Can Özer ve Olcay Meydan.

Teknik Sorumlu: Hasan Basri Kara.

Hakemler: Burak Filik, Ömer Yüzer, Halit Karacabay ve Halil Erdoğan.

Sarı Kartlar: Dakika 25 Oğulcan Şahin (Kahta 02 Spor) ve dakika 58 Muhammed Çoban (Kahta 02 Spor).