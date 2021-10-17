Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı

Kahta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 14.00’da başladı. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Karşılıklı geçen atakların 17. dakikasında Yıldıray Koçal’ın attığı gol ile konuk ekip Nevşehir Belediye Spor 1-0 öne geçti. Her iki takımın da girdiği gol pozisyonlarını değerlendirememesi sonucu ilk yarı 1-0 bitti.

Kahta 02 Spor, karşılaşmanın ikinci yarısına daha istekli ve hızlı başladı. Aradığı golü ise 54. dakikada Sardar Aşuk ile bulan Kahta 02 Spor beraberliği yakaladı. Golden üç dakika sonra 57. dakikada ceza sahasında İsmail Palta’nın şutuna elle yapılan müdahaleye hakem tarafından penaltı verildi. Topun başına geçen Emre Okur’un penaltıyı gole çevirmesiyle Kahta 02 Spor skoru 2-1 yaparak üstünlüğü ele geçirdi. Golden sonra taraftarın desteğini de arkasına alan Kahta 02 Spor ataklarını arttırmaya başladı. Mücadelenin 78. dakikasında İsmail Palta’nın attığı gol ile skor 3-1 oldu. Golden iki dakika sonra 80. dakikada Emre Okur’un ceza alanında önüne aldığı topu gole çevirmesiyle skor 4-1 oldu. 4-1’lik skordan sonra konuk ekip farkı azaltmak için ataklarını arttırmaya başladı. Nihayetinde 85. dakikada Niyazi Çolak’ın attığı gol ile skor 4-2 oldu. Golden iki dakika sonra 87. dakikada Yıldıray Koçal’ın attığı gol ile fark bire düşerek skor 4-3 oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında konuk ekip beraberlik golü için baskılarını arttırırken 90 + 8. dakikada Emre Okur, önüne gelen topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kalarak attığı şutu gole çevirince Kahta 02 Spor durumu 5-3 yaparak galibiyetini garantilemiş oldu. Golden hemen sonra hakemin son düdüğü ile mücadele sona erdi.

Bu sonuçla Kahta 02 Spor ligdeki ilk galibiyetini alarak aldıkları üç puanın sevincini tribünlerdeki taraftarları ile paylaştı.

Kahta 02 Spor: Onur Güney, Osman Çağlar Uç, Serdar Aşuk, Muhammed Çoban, İsmail Palta, Hakan Doğru, Emre Okur, Ömer Faruk Canbirdi, Mehmet Berber, Mehmet Doğan ve Barış Kılıç.

Yedekler: Engin Tuna, Gürkan Arslan, Emrullah Sarıhasanoğlu, Murat Şamil Kurt, Muhammed Şiyar Eroğlu, Vedat Yeşilkaya ve İdris Güneş.

Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar.

Nevşehir Belediye Spor: Ebrar Yiğit Aydın, Arif Cılak, Yıldıray Koçal, Niyazi Çolak, Uğur Uğur, Burak Koçer, Emre Işık, Cemal Doğu, Hüseyin Civelek, Emre Kars ve Ömer Gür.

Yedekler: Furkan Keleş, Muammer Umut Kezgin, Maksut Birben, Enver Erşahin, Aydın Aslan, Ahmet Çelik ve Malik Karaahmet.

Teknik Sorumlu: Yusuf Tokaç.

Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Otyakmaz, Yakup Keçeci ve Yunus Emre Bulut.

Sarı Kartlar: Dakika 27 Mehmet Berber (Kahta 02 Spor), dakika 27 Burak Koçer (Nevşehir Belediye Spor), dakika 30 Osman Çağlar Uç (Kahta 02 Spor), dakika 30 Emre Kars (Nevşehir Belediye Spor), dakika 41 Uğur Uğur (Nevşehir Belediye Spor), dakika 67 Serdar Aşuk (Kahta 02 Spor), dakika 72 Barış Kılıç (Kahta 02 Spor).