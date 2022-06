Kahta 02 Spor Başkanı Musa Yıldırım istifa etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım, kendisi ile birlikte hem takımın Onursal Başkanı Kahtalı Mıçe hem de kulüp yöneticileri de istifa etti.

Bugüne kadar kazanılan tüm başarıların ortak bir başarı olduğunu vurgulayan Başkan Musa Yıldırım, başarısızlıkların tamamının ise şahsına ait olduğunu belirterek, herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Musa Yıldırım,"Kahta 02 spor kulübü 4 sezondur ilçemizin bir çok dinamiklerini bünyesinde barındıran yönetim kurulu üyelerimizle, büyük taraftarımız ve ilçe halkımızla birlikte yönettiğimiz Kahta 02 spor kulübünü süper amatörden Bölgesel Amatör Lig’e (BAL), BAL’dan profesyonel 3. Lige çıkardık. 4 sezonda 2 şampiyonluk, 2 yıl da takımı profesyonel ligde tutmayı başardık.

Bir evladım gibi üzerine titrediğim, uğruna her türlü maddi ve manevi mücadeleyi göze aldığımız, büyük bedeller vermekten bir an bile tereddüt etmediğimiz, kulübün başarılardan dolayı hedef haline geldiğimizde dahi geri durmadığımız, ilçemizin tanıtımı ve başarısı için, Kahta gençliğinin heyecanına ve mutluluğuna omuz vermek için Başkanlığını büyük bir gururla yaptığım Kahta 02 Spor’u tarihinde ilk defa profesyonel lige çıkararak hep birlikte bir tarihe tanıklık ettik. Böylelikle kulüp olarak işe başladığımızda, göreve geldiğimizde ilk gün olarak belirlediğimiz hedefe ulaştık ve profesyonel lige çıkma hayalini gerçekleştirdik. Bütün engellemelere, zorluklara ve sıkıntılara rağmen kulübü 3.ligde tutamadığımız için şahsım adına Kahta02 Spor kulübümüze gönül verenlerden, Kahta halkından özür diliyorum ve kulüp başkanlığından istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Kahta halkının destekleriyle, yönetim kurulumuzla, camiamız ve gönüldaşlarımızla, bürokrasi, siyaset kurumlarıyla, Kahta gençliği için, ilçemizin ve kulübümüzün gelişimi ve büyümesi için 4 yılda yaklaşık 20 milyon civarında büyük bir bütçeyi seferber ettik. Keşke imkan, kaynak ve fırsatlarımız daha fazlasına yetebilmiş olsaydı.

Bu bağlamda özellikle kulübümüze ve şahsıma gösterilen değerden, verilen destek ve teveccühten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sezon maalesef takımımız 3.ligde 2 yıllık zorlu mücadelesinden sonra Bölgesel Amatör Lige düşmüş bulunmaktadır. ilçemizin gençleri, çocukları, geleceği için büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla Kahta 02 Sporu getirebileceğimiz noktaya getirdiğimizi bundan sonrası için ilçemizi yöneten yerel dinamiklerin ve yöneticilerin sorumluluk ve inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcusundan hocasına, yönetim kurulundan taraftarımıza, protokolde bizi yalnız bırakmayan yöneticilerimize ve bürokrasiye, basınımızın güzide mensuplarına, sağlık çalışanlarından güvenlik güçlerimize, her maçta dua ve desteklerini esirgemeyen Kahtalı hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadarı ile mücadele ettik, gücümüz buna yetebildi, hakkımızda hayırlı olsun. Şer gibi görünen olaylarda hayır vardır. Bugüne kadar kazanılan tüm başarılar hepimizin ortak başarısıydı. Başarısızlıkların tamamının ise şahsıma ait olduğunu belirtmek isterim. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.