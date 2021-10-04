Kahta 02 Spor: 0 Çatalcaspor: 0

Kahta Atatürk Stadı'nda (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 14.30’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. Mücadelede Kahta 02 Spor, seyirci desteğini de arkasına alarak gol bulmaya çalıştı. Her iki takımın da girdiği pozisyonları değerlendirememesi neticesinde karşılaşmanın ilk yarıda gol olmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise, daha atak oynayan ve gol pozisyonlarına giren taraf Kahta 02 Spor oldu. Ancak 90 dakikanın neticesinde gol çıkmayınca müsabaka 0-0 bitti. Grubundaki beşinci maçında dördüncü beraberliğini alan Kahta 02 Spor, puanını 4’e çıkardı.

Maçın karnesi:

Hakemler: Engin Atmaca, Adnan Akbulut, Recep Gündüz ve Hızır Kurt.

Kahta 02 Spor: Teknik Sorumlu Ali Rıza Sinan Bayraktar. Engin Tuna, Gürkan Arslan, Emrullah Sarıhasanoğlu, Muhammed Çoban, İsmail Palta, Hakan Doğru, İdris Güneş, Emre Okur, Mehmet Berber, İlyas Sarı ve Barış Kılıç.

Yedekler: Onur Güney, Osman Çağlar Uç, Serdar Aşuk, Murat Şamil Kurt, Tunahan Birinci, Volkan Pala ve Ömer Faruk Canbirdi.

Çatalcaspor: Teknik Sorumlu Kadir Akbulut. Gökhan Yenigün, Necati Yakuplar, Berkay Sezer, Hünkar Cem Şahin, Burak Yamaç, İsmet Yazgan, Mehmet Fatih Dündar, Ertuğrul Usta, Mehmet Avcı, Murat Yılmaz ve Yusuf Atasoy.

Yedekler: Miraç Fatih Değirmenci, Kaan Akyıldız, Ömer Faruk Acı, Toykan Topuz, Emre Torun, Oğuzhan Can ve Yusuf Turhan.

Sarı Kartlar: Dakika 33 İsmet Yazgan (Çatalcaspor), Dakika 36 Mehmet Avcı (Çatalcaspor), Dakika 45 Yusuf Atasoy (Çatalcaspor) ve dakika 45 + 1 İsmail Palta (Kahta 02 Spor).