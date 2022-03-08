Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.011,35
ALTIN
954,79
DOLAR
14,51
STERLİN
19,07
EURO
15,85

Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihi mekânda yoga yaptılar

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında yoga yaptı.

08 Mart 2022 Salı 19:07
4 Okunma
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihi mekânda yoga yaptılar

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir etkinlikle kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnsanlığın ilk öğretmeni olan kadınlarımız daha iyi bir gelecek için en büyük umudumuzdur.
Bu nedenle kadınlarımızın iyi bir eğitim alarak hayatın her alanında hak ettikleri yere gelmesi en büyük dileğimizdir. Türk Kadını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ülkesini, vatanını, milletini muasır bir seviyeye taşımak için büyük bir fedakârlıkla çabalamaktır. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. Bu açıdan toplumumuzun temel taşı olan aileyi ve onu ayakta tutan kadınlarımızı güçlendirmek, bilinçlendirmek ve mutlu etmek bizlerin temel görevi olmalıdır. Bu özel günde hocalarımız eşliğinde farkındalık yaratmak adına ilimiz merkezde bulunan Perre Antik Kentte Jimnastik hocamız nezaretinde kadınlarımız '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolasıyla tarihi mekanda yoga yapma fırsatı buldular. Hocamıza ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sevgi, merhamet, şefkat timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunarım." dedi.
Tarihi bir mekanda yoga yapma ayrıcalığını yaşayan sporcu velileri, "huzurlu bir seans ile gerçekten zihnimiz ve bedenimiz huzurla doldu" dediler.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.03.2022 20:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1958 Gölbaşıspor Play-Off'a yükseldi
1958 Gölbaşıspor Play-Off'a yükseldi
SANKO Okulları sporcuları yedi birincilik kupası kazandı
SANKO Okulları sporcuları yedi birincilik kupası kazandı
Adıyamanlı sporcu Portekiz’de Kros dünya şampiyonasına katılacak
Adıyamanlı sporcu Portekiz’de Kros dünya şampiyonasına katılacak
Kaymakam Ayrancı, sporcu öğrencilerle bir araya gelerek moral verdi
Kaymakam Ayrancı, sporcu öğrencilerle bir araya gelerek moral verdi
Adıyamanlı sporcu dünya şampiyonasında
Adıyamanlı sporcu dünya şampiyonasında
Kahta 02 Spor, sahasında berabere kaldı
Kahta 02 Spor, sahasında berabere kaldı
Adıyaman'ın tarihi mekanları raftingle buluştu - Videolu Haber
Adıyaman'ın tarihi mekanları raftingle buluştu - Videolu Haber
Adıyaman FK, sahasında farklı yenildi
Adıyaman FK, sahasında farklı yenildi
Kahta 02 Spor, sahasında kazanmasını bildi
Kahta 02 Spor, sahasında kazanmasını bildi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
'Did Value' projesiyle gençler Avrupa’ya gidiyor
'Did Value' projesiyle gençler Avrupa’ya gidiyor
Altın madalya ile Türkiye şampiyonu oldu
Altın madalya ile Türkiye şampiyonu oldu
Adıyamanlı sporcu yumruklarıyla madalya kazandı
Adıyamanlı sporcu yumruklarıyla madalya kazandı
Halk oyunları müsabakaları görsel şölene dönüştü
Halk oyunları müsabakaları görsel şölene dönüştü
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finalleri için bileti aldı
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finalleri için bileti aldı
Adıyaman FK- İnegölspor: 2-0
Adıyaman FK- İnegölspor: 2-0
Başarılı sporculardan Gönen'e ziyaret
Başarılı sporculardan Gönen'e ziyaret
Adıyamanlı sporcu Kikck Boks’da Türkiye 3'üncüsü oldu
Adıyamanlı sporcu Kikck Boks’da Türkiye 3'üncüsü oldu
Berkcanspor’un büyük başarısı
Berkcanspor’un büyük başarısı
Sporculardan soğuk havada sıcak haber
Sporculardan soğuk havada sıcak haber
1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları Madalyalarını Aldı
1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları Madalyalarını Aldı
SANKO Okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
Kış Spor Okulları, sporseverleri bekliyor
Kış Spor Okulları, sporseverleri bekliyor
Başkan Kılınç Adıyaman 1954 Spor’a desteğini yineledi
Başkan Kılınç Adıyaman 1954 Spor’a desteğini yineledi
Adıyaman atletizmde Türkiye 4'üncüsü oldu
Adıyaman atletizmde Türkiye 4'üncüsü oldu
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Türkiye yarı finallerinde
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Türkiye yarı finallerinde
Adıyaman Eskrimde başarısına bir yenisini daha ekledi
Adıyaman Eskrimde başarısına bir yenisini daha ekledi
Başkan Kıymaz'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mektup
Başkan Kıymaz'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mektup
ADEKALP'dan Keleş’e ziyaret
ADEKALP'dan Keleş’e ziyaret
Dart il birinciliği yarışmaları sona erdi
Dart il birinciliği yarışmaları sona erdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim