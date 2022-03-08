Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihi mekânda yoga yaptılar

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir etkinlikle kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnsanlığın ilk öğretmeni olan kadınlarımız daha iyi bir gelecek için en büyük umudumuzdur.

Bu nedenle kadınlarımızın iyi bir eğitim alarak hayatın her alanında hak ettikleri yere gelmesi en büyük dileğimizdir. Türk Kadını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ülkesini, vatanını, milletini muasır bir seviyeye taşımak için büyük bir fedakârlıkla çabalamaktır. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. Bu açıdan toplumumuzun temel taşı olan aileyi ve onu ayakta tutan kadınlarımızı güçlendirmek, bilinçlendirmek ve mutlu etmek bizlerin temel görevi olmalıdır. Bu özel günde hocalarımız eşliğinde farkındalık yaratmak adına ilimiz merkezde bulunan Perre Antik Kentte Jimnastik hocamız nezaretinde kadınlarımız '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolasıyla tarihi mekanda yoga yapma fırsatı buldular. Hocamıza ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sevgi, merhamet, şefkat timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunarım." dedi.

Tarihi bir mekanda yoga yapma ayrıcalığını yaşayan sporcu velileri, "huzurlu bir seans ile gerçekten zihnimiz ve bedenimiz huzurla doldu" dediler.

Kaynak: PHA