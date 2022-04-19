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Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj

Adıyaman'da, Türkiye Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Yarı Final maçları 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Nisan 2022 Salı 12:21
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Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj

Türkiye Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Yarı Final maçları Adana, Van, Mersin ve Diyarbakır’dan toplam 4 takım 60 sporcu, idareci ve antrenörlerle birlikte 150 kişinin katılımı ile Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başladı.
Türkiye genelinde son günlerde artan kadın şiddetine ve cinayetlerine dikkat çekmek ve dur demek için Adana ve Van Kız Voleybol takımlarının sporcuları ellerinde “Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur” yazılı pankartla saha çıktı. Maçları izlemeye gelen halkın ve diğer kadın ellerinde pankart taşıyan sporcuları desteklemesi ve onları ayakta alkışlaması büyük beğeni topladı.
Voleybolcu kızların ellerinde "Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Her ne sebeple olursa olsun kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini kınadıklarını belirten 
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, "Her gün televizyonlarda bir kadın cinayeti ya da şiddet haberi duymak hepimizi derinden üzüyor. Bizler kadınlarına ve kızlarına sahip çıkan onları her zaman koruyup kollayan bir milletin çocuklarıyız. Bu nedenle bizler özellikle spor camiasında bu konuda çok hassas davranıyor, başkalarının da bu hassasiyeti göz önünde bulundurmaları için gayret ediyoruz. Ben Türkiye finaline katılmak için mücadele eden voleybolcu kızlarımızın bu konudaki hassasiyetinden dolayı onları tebrik ediyor, kadına karşı şiddete dur diyorum” dedi.
Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Yarı Final maçlarında şampiyon olan takım Türkiye Finaline katılmaya hak kazanacak.

 

Kaynak: PHA
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