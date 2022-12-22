İşitme Engelliler Takımı futbolcularına Milli Takım teklifi

Adıyaman Belediyesi İşitme Futbol Takımının başarılı oyuncuları arasında yer alan İlhan Çetinkaya ile Hüseyin Eren Doğan, 2023 yılının Haziran ayında Samsunda düzenlenecek U-21 Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden U-21 Milli Takımına çağırıldı.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü yöneticileri konuyla ilgili, genç oyuncularına yapılan bu davetin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Kulüp olarak elde ettikleri başarıda büyük pay sahibi olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a da teşekkür eden Kulüp Başkanı Aslan, hedeflerinin milli takıma daha çok oyuncu kazandırmak olduğunu vurguladı.

Son olarak, Adıyaman Belediyesi İşitme Futbol Takımı oyuncuları İlhan Çetinkaya ile Hüseyin Eren Doğan'ın U-21 Milli Takımı'nın 6 Ocak'ta toplanacak olan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kampa katılacağı bildirdi.