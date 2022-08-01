İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Geçen sezon İşitme Engelliler Süper Lig'in de başarıyla mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, bu sezon da ligde bir birinden önemli takımlarla karşı karşıya gelecek.

Ankara'da gerçekleştirilen kura çekimine Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü adına idareci Ali Ersoy katıldı. Kulüp adına fikstür çekimini gerçekleştiren Ersoy, hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu ifade etti.

3 grupta 8'er takımın mücadele edeceği Türkiye İşitme Engelliler Süper Lig'inin 2022-2023 sezonunda C Grubunda mücadele edecek olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü'nün rakipleri şunlar oldu: Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü, Kahramanmaraş Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü, Adana Kurttepe İşitme Engelliler Spor Kulübü, Trabzon Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü.

14 hafta sürecek olan Süper Lig, 6 Kasım'da başlayacak. Her grupta birinci ve ikinci sırayı alan ekipler, 6 takımlı play-off etabını oynayacak. Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ligin ilk maçında Diyarbakır İşitme Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.