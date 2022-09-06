İşitme Engelli Sporcu Milli takımda

Adıyaman Belediyesi İşitme Futbol Takımının başarılı oyuncusu İlhan Çetinkaya U-21 Milli Takımına davet edildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü Başkanı Bereket Aslan, genç oyuncuları İlhan'a yapılan bu davetin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kulüp olarak elde ettikleri başarıda büyük pay sahibi olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a da teşekkür eden Kulüp Başkanı Aslan, hedeflerinin milli takıma daha çok oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi.

Ayrıca, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncusu İlhan Çetinkaya'nın, U-21 Milli Takımı'nın 8 Eylül'de toplanacak olan Samsun'daki kampa katılacağı belirtildi.