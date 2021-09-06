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İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Adıyaman İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 16:20
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İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Adıyaman İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı.

2021-2022 sezonunda il genelinde yapılacak her türlü sportif müsabakaların sağlıklı bir şekilde kurallara uygun olarak yapılması için alınacak güvenlik tedbirleri ile müsabakalarda Covid-19 salgınına karşı yürütülecek uygulamaların görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, TFF ve ASFK temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Büro Amirliği tarafından 2021-2022 sezonunda Adıyaman il genelinde yapılacak sportif müsabakalarda alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin bir sunum yapıldı.

2021-2022 sezonu spor müsabakalarında mücadele edecek takım ve sporculara başarılar dileyen Vali Mahmut Çuhadar, ’’Spor, toplumsal ortak paydamızdır. Sporda şiddetin önlenmesi, müsabakaların huzur içinde takip edebilmesi için, sporcusundan yöneticisine ve taraftarına kadar bütün çevrelere sorumluluk düşüyor. Gerçekleştirilecek sportif müsabakaların pandemi tedbirleri çerçevesinde gerek sağlık gerekse de güvenlik açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadan centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesi tek dileğimizdir. Yeni sezonda şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik konusunda sunum yapması, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşması ve gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 06.09.2021 17:42
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