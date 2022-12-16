Hentbol, yarışmalarının yarı finali Kâhta’da gerçekleşti

Kâhta Kapalı Spor Salonundaki yarı final müsabakasında Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımı ve Adıyaman Özel Uğur Anadolu Lisesi takımı 3’lüğü elde etmek için mücadele etti. Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımı öğrencileri rakibini mağlup ederek Adıyaman üçüncüsü oldu.

Bu tür spor faaliyetlerinin spor bilincinin oluşması için önemsediklerinin altını çizen Başli,"okul sporlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda her yaştan öğrencinin bir spor dalı ile ilgilenebileceği bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizde spor bilincinin oluşması açısından okul sporları faaliyetlerini önemsiyoruz. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Müsabaka sonrasında dereceye giren öğrencilere Kahta İlçe Milli Eğitim MüdürüLütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ve Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım tarafından kupa ve madalyaları verildi.



Kaynak:PHA