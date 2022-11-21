Hatay BŞB İşitme Engelliler: 1-3 :Adıyaman Bld. İşitme Engelliler

İşitme Engelliler Süper Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Hatay BŞB İşitme Engelliler takımıyla karşı karşıya gelen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubunda ligin ilk haftasında deplasmanda Diyarbakır İşitme Engelliler Futbol Takımını 5-0, ikinci haftasında da kendi evinde Adana Kurttepe İşitme Engellileri 6-0'la mağlup eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü, ligin üçüncü haftasında da Hatay deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini sürdürdü.

Sezona Avrupa hedefiyle başlayan ve bu yolda emin adımlarla yürüyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ligin 4. maçında kendi evinde ligin iddialı ekiplerinden Trabzon Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübüyle karşılaşacak.