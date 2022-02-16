Halk oyunları müsabakaları görsel şölene dönüştü

Halk oyunlarının her bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugün de yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çeken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu kültüre sahip çıkarak yaşatmak gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Halkoyunları kültürümüzü, duygularımızı, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Düzenlediğimiz bu yarışmalar gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kültürü yaşatmak adına göstermiş oldukları performans adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin Halk Oyunlarına artan ilgisi Adıyaman’ın geçmişten gelen kültürünü geleceğe taşımak adına büyük bir önem taşıyor. Ben yarışmalara katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Okulların performansı, salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Görsel bir şölene dönüşen müsabakaların sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Yarışmalar sonrasında dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Okul Müdürleri tarafından verildi.