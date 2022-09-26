Gölbaşı'nda Eskrim Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları sona erdi

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10-12-14 yaş altı erkek ve kız kılıç branşlarında 9 ilden 112 sporcu katıldı.

Gölbaşı'nda düzenlenen müsabakalara Mersin, Gaziantep, Kilis, Malatya, Sivas, Van, Ankara, Batman ve Adıyaman'dan sporcular katıldı.

U10-U12-U14 Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları kapsamında Adıyaman Gölbaşı’nda gerçekleştirilen karşılaşmalar son buldu.

Gölbaşı Spor Salonu’nda U14 ve U10 kızlar ile U12 erkekler kılıç kategorilerinde oynanan maçlar sonucu dereceye giren sporcular madalyalarını; TEF Organizasyon Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Ağlamaz, Gaziantep Eskrim İl Temsilcisi Tolgahan Çiftçi ve Van Eskrim İl Temsilcisi Aziz Saydut ile antrenörler Belkıs Koç, Samet Koç, Erdoğan Kızıldağ ve Burak Özdemir’in elinden aldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda şu sonuçlar alındı:

U14 KIZLAR KILIÇ

1-Defne Salman (Ankara GHSK)

2-Asuman Ece Sönmez (Ankara GHSK)

3-Ece Solak (Düzbağ GSK)

3-Kübranur Aydoğan (Ankara GHSK)

5-Ceren Ece Gündoğdu (Ankara GHSK)

6-Serpil Çoruk (Ankara GHSK)

7-Nisa Kuruçay (Hoby SK)

8-Fatma Güleryüz (Düzbağ GSK)

U10 KIZLAR KILIÇ

1-Suzan Salman (Ankara GHSK)

2-Nesli Melek Saydut (Van ferdi)

3-Melike Zelal Kılınç (Düzbağ GSK)

3-Elif Ceyda Yavuz (Ankara GHSK)

5-Zeynep Yetişgen (Adıyaman Eskrim SK)

6-Elif Lale Atabey (Sivas GSK)

7-Zeynep Ahsen Saydut (Van ferdi)

8-Ece Çetindağ (Gaziantep ferdi)

U12 ERKEKLER KILIÇ

1-Oruç Yavuz Serhan Yavuzaslan (Ankara GHSK)

2-Suer Bulut Aras Saydut (Van ferdi)

3-Barış Efe Seske (Düzbağ GSK)

3-Kürşad Mehmet Parsak (ICT SK)

5-Mustafa Emir Temür (Hoby SK)

6-Mehmet Eymen Öztürk (Malatya ferdi)

7-Ahmet Miraç Can (Malatya ferdi)

8-Batuhan Demir (Düzbağ GSK)