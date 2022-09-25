Gölbaşı'nda Eskrim Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları başladı

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya U10-U12-U14 Erkek ve Kız Kılıç branşlarından 9 ilden 112 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Hakan Hayber, gazetecilere muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kılıç müsabakalarına Mersin, Gaziantep, Kilis, Malatya, Sivas, Van, Ankara, Batman ve Adıyaman ili olmak üzere toplam 9 ilden 112 sporcunun müsabakalarda ter dökeceğini söyledi.

Hayber, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları Müsabakalara katılan sporcular 24-25 Eylül tarihlerinde yarışacak. Müsabakalara katılan ekiplere, sporculara ve bu sene yapılan bu yeni uygulamaya destek veren antrenör ve bölgelerimize de teşekkür ediyorum.”