Gölbaşı'nda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Gölbaşı Gölü üzerinde yer alan iskele mevkiinde gerçekleşti.

Programa, Kaymakam İhsan Ayrancı, Kaymakam Refik’i Serkan Tokur, İlçe Gençlik Spor Müdürü Metehan Adıgüzel ve İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar ile çok sayıda sporcu katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, genç sporcuların tekvando, eskrim, muaythai, basketbol ve voleybol branşlarında yaptıkları gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte açıklama yapan Kaymakam İhsan Ayrancı, “Öğrenim hayatlarına devam eden ve çeşitli spor branşlarında çalışmalarına devam ederek bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda hem ülkemizi hem de ilçemizi temsil etmek üzere hazırlıklarını sürdürmekte olan genç sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.