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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı

Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 26-28 Ağustos tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Gölbaşı Gölünde başladı.

26 Ağustos 2022 Cuma 10:00
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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi dev kulüpler başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden 20 kulüp ve 500 sporcunun katılımıyla Gölbaşı ilçesinde başlayan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.  
Adıyaman’da bir ilke imza atılarak Gölbaşı Gölü Kürek Parkurunda startı verilen dev organizasyona 20 kulüp ve 500’den fazla sporcu mücadele edecek.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kurum olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Gölbaşı Gölünün kürek sporu için en uygun alan olduğunu söyledi.  
Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının Gölbaşı ilçesinde düzenlenmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek “Gölbaşı Gölü eşsiz tabiat güzelliklerine sahip farklı kuş türlerinin yaşandığı bir göldür. Kürek sporları parkuruna en uygun göl Gölbaşı Gölüdür”dediler.   
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise, “ Kürek sporununu önemine değinerek şunları söyledi: “Amacımız, bütün gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, kürek sporuna teşvik etmek ve gençlik için güzel bir gelecek hedeflemek. Bizim sporumuz zor bir spor. Bizi Adıyaman’a ve Gölbaşı’ya teşvik eden ve Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının Gölbaşı ilçesinde yapılmasında emeği geçen Sayın Valimize, Sayın Vekilimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum.  2 gün boyunca burada çok keyifli müsabakalar gerçekleştireceğiz ”dedi.  
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının Gölbaşı ilçesinde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “ Kürek sporu için Gölbaşı gölümüz en güzel parkura sahip. Bu müsabakalar sonucunda dünya çapında sporcularımızın çıkacağına inanıyorum. Bizlerde hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde gençlerimizin önünü açmak için çok ciddi işler yaptık. Şu anda Gölbaşı ilçemizde gölün kıyısında Gençlik kampı yapıyoruz. Spor tesisi bakımında daha önce 9 tesis olan bu şehirde bugün 156 spor tesisimiz mevcut. Bugün Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Gölbaşı ilçemizde bir ilktir. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Gölbaşı gölü su sporları için çok ciddi bir destinasyon. Gölbaşı ilçemiz inşallah Balkan Şampiyonasına da ev sahipliği yapar. Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının Gölbaşı ilçemizde yapılmasında emeği geçen Sayın Valimize, Türkiye Kürek Federasyonuna ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”dedi. 
Adıyaman’da bir ilke imza atılan dev organizasyonun startını bugün itibariyle verdiklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar ise şunları söyledi; “Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve gençlerimizi Adıyaman’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün ilk defa Türkiye’de Sakarya’nın doğusunda gerçekleşen bir şampiyona izleyeceğiz. Kürek Sporları Şampiyonası Türkiye’de ilk defa doğuda Adıyaman’da yapılıyor. Bundan sonra Gölbaşı ilçemizin Balkan ve Avrupa Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Çünkü bizde göl, doğa ve azim var. Gölbaşı ilçemiz her zaman ilklerin ilçesi olmuştur. İnşallah bu azim devam ettiği sürece arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işler yapacağız. Yine Kürek Federasyonu Başkanızın bizleri cesaretlendirmesiyle inşallah 27-28 ve 29 Ekim 2022 tarihleri arasında Besni Kızılin’den Halfeti’ye uzanan 60 km’lik bir parkurda dünya sporcularının da katılacağı bir Kürek Maratonu düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu güzel organizasyonun Gölbaşı ilçemizde düzenlenmesinde emeği geçen katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum”dedi. ,
Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ile birlikte müsabakaların yapılacağı Gölbaşı gölünde parkuru tekneyle gezerek incelemelerde bulundu.              
Müsabakalar Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak final yarışları ile devam ederken, yarışlar kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.08.2022 10:29
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