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Gençler 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde buluştu

Adıyaman'ın Kahta Gençlik Spor Kulübü tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Bir Genç Bir Gelecek" faaliyet projesine katılım sağlayan 14 futbol takımından 168 sporcuya forma hediye edildi.

24 Aralık 2021 Cuma 11:20
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Gençler 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde buluştu

"Bir Genç Bir Gelecek" futbol forması dağıtım törenine Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, Okul Müdürleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Programda konuşan Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Pandemi sürecinde hareketsizlikten dolayı sağlık ve sosyal uyum problemleri yaşayan gençlerimize sportif aktivitelerle tekrardan yaşama uyum sağlamalarına katkı sunmak, evde bunalmış ve mahalledeki arkadaşlarıyla uzun süredir bir araya gelememiş gençlerle farklı branşlarda ve farklı etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamak için bu proje yapıldı. Bu proje kapsamında müsabaka ve yarışmalar neticesinde yetenekli görülen gençlerimiz ilçemizde bulunan spor kulüplerimizin alt yapılarına kazandırılacaktır. Gençlerimiz bu vesile ile hem yeteneklerini keşfedecekler hemde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü arkadaşlarıyla beraber yaşayarak öğreneceklerdir. Adıyaman’da bu önemli projenin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda her zaman bizlere destek olan Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ederiz" dedi.

Kahta Gençlik Spor Kulübü başkanı Mustafa Çiçek ise "Bir Genç Bir Gelecek” projesi yıl boyunca Gençlerin Ergen Dönemi, Sorun ve Çözüm Önerileri Semineri, İletişim, Liderli ve Başarı Semineri, Aile ve Gençlik Eğitimi Semineri, Basketbol Turnuvası, Masa Tenisi Turnuva Organizasyonu, Dart Turnuvası Organizasyonu, Geleneksel Çocuk Oyunları Organizasyonu, Futbol Turnuvası, Bilek Güreşi Organizasyonu, Satranç Organizasyonu, Piknik, Gençlik Şöleni aktiviteleri ile gerçekleştirilecek. Amacımız bir yıl boyunca farklı aktivitelerle gençleri geleceğim hazırlamak" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından "Bir Genç Bir Gelecek" faaliyet projesine katılım sağlayan 14 futbol takımından 168 sporcuya forma hediye edildi.

Kaynak: PHA
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