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Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Futbol Kulüplerinin açtığı GSB Spor Okullarında eğitim gören sporcuları antrenman yaptıkları yerde ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:42
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Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor

Engin Görüş Spor Kulübü tarafından Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahasında düzenlenen GSB Spor Okulları kapsamında antrenman yapan sporcuların gelecekte profesyonel spor hayatlarına devam etmeleri için çalıştıklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman’daki tüm spor tesislerimiz 7/24 çocuklarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz de İl Müdürlüğü olarak, tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençlerimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geleceğin futbolcuları açtığımız yaz spor okullarında yetişiyor. Bu güne kadar öğrencilerimizin ve gençlerimizin okul hayatlarını etkileyemeyecek şekilde spor hayatlarını sürdürebilmeleri için faaliyet programlarımıza özen gösteriyoruz. Çünkü spor ve okul hayatı birbirini asla etkilememeli. GSB Spor Okulları kapsamında çocuklarımıza verdikleri eğitimlerden dolayı Engin Görüş Spor Kulübü Başkanı Zeynal Kaplan’a ve yönetimine teşekkür ederim" dedi. 
Engin Görüş Spor Kulübü Başkanı Zeynal Kaplan, spora ve sporculara gösterdiği yakın ilgiden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e teşekkür etti.  
Çocukların ve gençlerin gelecekte başarılarla dolu bir spor hayatları olması için gayret ettiklerini belirten Kaplan, bu bilinçle gençlik geliştirme liglerine, TFF Adıyaman 1. Amatör ligine ve Gençlik Geliştirme Ligleri olan U18- U17- U16- U15- U14- U13- U12- U11 liglerine Futbol Altyapı Okulu faaliyetleri ile sporcu yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

 

Kaynak: PHA
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