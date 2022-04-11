Fenerbahçeli taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı - Videolu Haber

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray konuk etti. Fenerbahçe'nin 26 dakikada Miha Zajc attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarada 68 dakikada Serdar Dursun attığı golle Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 yendi.

​Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 kazanmasının ardından Adıyamanlı Sarı lacivertli taraftarlar kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiminin ardından kent merkezinde uzun süre sevinç gösterisinde bulundular. Sümer Meydanı'nda toplanan, taraftarlar meşale yakarak bir süre kutlama yaptı. Bir çok taraftar ise araçlarıyla kent merkezinde tur atarak şampiyonluğu kutladı.

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