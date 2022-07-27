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Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Adıyaman’da düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampından sonra Fenerbahçe Kürek Takımı Atatürk Baraj Gölünde bulunan Gazihandede Su Sporları Merkezinde 1 hafta kamp yaparak Türkiye Şampiyonasına hazırlanacak.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:23
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Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor

Adıyaman’da muhteşem tesiste ve gölde kamp yaptıklarını belirten Fenerbahçe Kürek Takımı Antrenörü Levent Avat, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölünde 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Gençler Kürek Şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye’nin en güzel tesislerinden birisinde kamp yaptıklarına dikkat çeken Antrenör Levent Avat,"Adıyaman’da nasıl bir tesiste ve nasıl bir gölde kamp yapacağımızı biliyorduk ancak bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştik. Takımımızda 2’si Milli olmak üzere U17 ve U19 kategorilerinde yarışlara katılan toplan 16 sporcumuz var. Bir hafta boyunca sıkı bir antrenman programı ile güç geliştirme kampı yapacağız.  Mevsim itibariyle sıcak bir dönemdeyiz. Ancak göl harika, su çok durgun ve dalga yok. Bütün bunlar bizim için çok önemli. Adıyaman’da olmaktan çok mutluyuz. Sporcularımız biraz fazla ter atıyor ancak önümüzdeki günlerde yine Adıyaman’da yapılacak olan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası öncesi kondisyonu artırmak için harika bir güç geliştirme kampı yapmış oluyoruz. Adıyaman’da bizlere harika bir kamp yapma imkânı sağlayarak misafir eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e de teşekkür ederim" dedi.
"Adıyaman kürek sporunda bir dünya markası kent olacak"
Adıyaman’ın Kürek Sporunda Türkiye’deki marka kentler arasına önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş:”Üç tarafı sularla çevrili bir kent olan Adıyaman’da sahip olduğumuz Gazihandede Su Sporları Merkezinde Milli Sporcuların yanı sıra Türkiye’nin en büyük Kürek takımlarını ve sporcularını misafir ediyoruz. Senenin 12 ayı durgun su potansiyeli ve harika parkurlara sahip olan Atatürk Baraj Gölünde gelecekte Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapabiliriz” dedi.
26-28 Ağustos tarihleri arasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan, aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölünde Türkiye Gençler Kürek Şampiyonasının yapılacağını belirten Gençklik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kürek Milli Takımı Gölbaşı ilçemizde bulunan Gölbaşı gölünde Güç geliştirme kampı yaptı. Bugün ülkemizin en büyük takımlarından Fenerbahçe Kürek Takımı sporcuları Gazihandede Su Sporları Merkezimizde kamp yapıyor. Gelecekte dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları ilimizdeki bu muhteşem tesislerde misafir ederek kamp yaptıracağız. Böylece Adıyaman su sporlarında bir Dünya markası kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek"

Kaynak: PHA
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