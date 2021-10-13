Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz

Deplasmanda 3 puan almak için canla başla mücadele edeceklerini dile getiren Akyel, “Bu hafta kendi sahamızda aldığımız galibiyeti Adıyamanlı hemşerilerimize armağan ediyoruz. Bu hafta sporcularımız çok iyi mücadele verdiler. Bundan sonrada Adıyaman için ellimizden gelenin en iyisini yapacağız. Adıyaman’ın yeri bu lig değil birinci lig sporcularımızla yönetimimiz ve teknik heyetle birlikte ele ele verip Adıyaman’ın hak ettiği süper lige çıkaracağız. Önümüzde Niğde Belediyespor maçı var. Oyuncularımız bu maça adapte olacaklar. Deplasmanda 3 puan almak için canla başla mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın Adıyamanlı hemşerilerimizin desteklerini her zaman yanımızda görüyoruz. Deplasmanda alacağımız 3 puanı yine onlara armağan edeceğiz” dedi.