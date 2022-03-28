En hızlı yürüyen postacılar belli oldu

Karaali Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, PTT çalışanları ve yarışmacılar ve aileleri katıldı.

"Bölgenin Şampiyonları Adıyamanlı postacı kızlarımız oldu"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan açıklamada,"PTT bünyesinde çalışan personeller arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhu kazandırmak üzere yapılan ve bu yıl 50’ncisi düzenlen Balkan Postacı Yürüyüş Yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman’da düzenlenen bölge seçmeleri için mücadele etti. Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüklerinden oluşan 8. bölge seçmelerine 39 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 46 kişi katıldı. İlimizde düzenlenen yarışmalar sonunda Erkekler kategorisinde Birinci Batman ilinden Tarık Karabulut, İkinci Siirt ilinden Abdurrahman Yılmaz olurken üçüncü, Diyarbakır ilinden Nafiz Gizlenmiş oldu.Kadınlar kategorisinde Bölgenin Şampiyonları Adıyamanlı postacı kızlarımız oldu. Adıyaman’dan yarışmalara katılan bayan postacılardan Sezgi Deniz Birinci, Merve Karayel ikinci ve Handan Lafçı üçüncü oldu. Ben Bölge finalinde dereceye giren tüm sporcularımızda yakında düzenlenecek olan Türkiye finalinde başarılar diliyorum" dedi.

Postacı Yürüyüş Yarışmasında derece elde eden Postacılara madalyalarını Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar verdi.