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E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber

Türkiye’de Espor’a olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Yeni neslin elektronik sporlara olan ilgisi ile çeşitli turnuvalar ve arenalar düzenleniyor.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:48
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E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu Mezopotamya Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde de çeşitli turnuvalar düzenlenerek gençlerin keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Mezopotamya Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde ödüllü Espor coşkusu yaşanıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mezopotamya Living Lab Teknoloji ve İnovasyon merkezinde FİFA 22, Pes 21, Valorant, CS-Go Turnuvası devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Living Lab merkezinde başlayan turnuvalara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmalar çeyrek final turları ile devam ediyor.
FİFA 22 ve Pes 21 turnuvalarına katılan gençler kendi takımlarını kurarak oynadıkları karşılaşmalardan keyif alarak tecrübe kazandıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası arenalarda şehri temsil etme imkânını gençlerin hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.
Turnuvalara katılmak isteyenler https://mezopotamyall.com/espor/ adresini ziyaret ederek başvuru formunu doldurup yarışmalara katılabilecekler.

Kaynak: PHA
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