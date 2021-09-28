Doğaseverler çadır kampında buluştu

"Çadırını Kap Gel" sloganı ile gerçekleşen etkinliğe, AK Parti GMDK Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yaklaşık 150 doğasever katıldı.

Kamp alanında gençler ile bir araya gelen Ahmet Aydın Adıyaman'da aileler ve gençlerin için tarz sosyal etkinliğe ihtiyacın olduğunu ifade ederek "Gazihandede Çadır Kampı'nda gençlerimizin gönülden muhabbetlerine ve sevinçlerine ortak olduk. Bu güzide ortamın daha geniş kitlelerle tekrarlanması için gerekli desteği vereceğiz” dedi.

Kampa katılım gösteren herkese teşekkür eden İl Müdürü Fikret Keleş ise, “Adıyaman'da Gençlik ve Spor alanında hizmetlerin arttırılması ve çıtasının yükseltilmesi amacıyla çıktıkları bu yolda sıradanlığın dışına çıkarak ilimiz için gerekli sosyal, sportif, kültürel aktivitelerin sayısını ve niteliğini arttırmaya çalışıyoruz. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Çadır Kampına ilimizden ve il dışından katılımın bu denli yüksek olması bizleri bu alanda motive etti. Gerçekleştirdiğimiz bu kampa katılım gösteren siz değerli kampçılar ve bilhassa Gençlik ve Spor yatırımları konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ile Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.