Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1384.74
ALTIN
495.95
DOLAR
8.8807
STERLİN
12.0424
EURO
10.3816

Doğaseverler çadır kampında buluştu

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Gazihandede Mesire Alanında Çadır Kampı düzenledi.

28 Eylül 2021 Salı 15:00
Doğaseverler çadır kampında buluştu

"Çadırını Kap Gel" sloganı ile gerçekleşen etkinliğe, AK Parti GMDK Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yaklaşık 150 doğasever katıldı.

Kamp alanında gençler ile bir araya gelen Ahmet Aydın Adıyaman'da aileler ve gençlerin için tarz sosyal etkinliğe ihtiyacın olduğunu ifade ederek "Gazihandede Çadır Kampı'nda gençlerimizin gönülden muhabbetlerine ve sevinçlerine ortak olduk. Bu güzide ortamın daha geniş kitlelerle tekrarlanması için gerekli desteği vereceğiz” dedi.

Kampa katılım gösteren herkese teşekkür eden  İl Müdürü Fikret Keleş ise, “Adıyaman'da Gençlik ve Spor alanında hizmetlerin arttırılması ve çıtasının yükseltilmesi amacıyla çıktıkları bu yolda sıradanlığın dışına çıkarak ilimiz için gerekli sosyal, sportif, kültürel aktivitelerin sayısını ve niteliğini arttırmaya çalışıyoruz. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Çadır Kampına ilimizden ve il dışından katılımın bu denli yüksek olması bizleri bu alanda motive etti. Gerçekleştirdiğimiz bu kampa katılım gösteren siz değerli kampçılar ve  bilhassa Gençlik ve Spor yatırımları konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ile Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da dostluk kazandı
Adıyaman’da dostluk kazandı
Adıyamanlılar kampla tanışacak
Adıyamanlılar kampla tanışacak
Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Videolu Haber
Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Videolu Haber
Şampiyonluğa giden yolda engel tanımadı
Şampiyonluğa giden yolda engel tanımadı
Ankara Spor: 6 Adıyaman 1954 Spor: 1
Ankara Spor: 6 Adıyaman 1954 Spor: 1
Adıyaman Boks’da Türkiye 2.’si ve 3'sü oldu
Adıyaman Boks’da Türkiye 2.’si ve 3'sü oldu
Balkan Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı
Balkan Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı
Maddi imkansızlıklardan Avrupa’ya gidemeyen çoban, Ankara’da Türkiye 3.’sü oldu
Maddi imkansızlıklardan Avrupa’ya gidemeyen çoban, Ankara’da Türkiye 3.’sü oldu
Türkiye Şampiyonasında Halil Çoban Türkiye 3’üncüsü oldu - Videolu Haber
Türkiye Şampiyonasında Halil Çoban Türkiye 3’üncüsü oldu - Videolu Haber
İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1
Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1
Keleş: Sporcumuz Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek
Keleş: Sporcumuz Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek
Dart şampiyonları ödüllendirildi
Dart şampiyonları ödüllendirildi
ADOFF, Elbistan Off-Road yarışmalarında Adıyaman'ı temsil ediyor
ADOFF, Elbistan Off-Road yarışmalarında Adıyaman'ı temsil ediyor
Halil Çoban, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor
Halil Çoban, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor
Adıyamanlı sporcular atletizmde madalyaları topladı
Adıyamanlı sporcular atletizmde madalyaları topladı
Adıyamanlı Ahmet atıcılıkta Türkiye ikincisi oldu
Adıyamanlı Ahmet atıcılıkta Türkiye ikincisi oldu
Adıyaman'da ‘Dart’ sporuna büyük ilgi
Adıyaman'da ‘Dart’ sporuna büyük ilgi
Adıyaman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesine Yoğun İlgi
Adıyaman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesine Yoğun İlgi
Adıyaman FK Spor kampa girdi
Adıyaman FK Spor kampa girdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Adıyaman'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Adıyaman'a dev yatırım
Eskrim Federasyon Başkanı Adıyaman’da
Eskrim Federasyon Başkanı Adıyaman’da
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik güven tazeledi
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik güven tazeledi
Adıyaman milli takıma güreşçi yetiştiriyor
Adıyaman milli takıma güreşçi yetiştiriyor
Eskrimde Adıyamanlı sporculardan 3 madalya
Eskrimde Adıyamanlı sporculardan 3 madalya
Adıyaman’da yaz spor okulları açıldı
Adıyaman’da yaz spor okulları açıldı
Adıyaman 1954 Spor Başkanı Erdem istifa etti
Adıyaman 1954 Spor Başkanı Erdem istifa etti
Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti
Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti
Keleş’ten milli atlet Kader Dost’a ziyaret
Keleş’ten milli atlet Kader Dost’a ziyaret
Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut’a bisiklet turu
Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut’a bisiklet turu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim