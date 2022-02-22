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'Did Value' projesiyle gençler Avrupa’ya gidiyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye, Portekiz ve Hırvatistan tarafından ortaklaşa 17 ay boyunca yürütülecek olan ve AB tarafından desteklenen "Did Value" Projesi ile gençlere iş piyasası ve dijital okuryazarlık alanında geliştirilmiş uzaktan staj deneyimi projesi olan ile eğitim tabanlı çeşitli hareketlilikler gerçekleştirilecek.

22 Şubat 2022 Salı 09:31
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'Did Value' projesiyle gençler Avrupa’ya gidiyor

Proje kapsamında Adıyaman’dan Portekiz’e gidecek olan öğrenciler ile toplantı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"21-24 Şubat 2022 tarihlerinde Portekiz’deki gerçekleştirilecek olan aktivitelerde ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğinize inanıyorum. Farklı ülkelerden öğrencilerin ve gençlerin birbiri ile kaynaşabileceği, yeni iş imkanları ve fırsatlarının değerlendirileceği eğitimler hepinizin dünya ülkeleriyle entegrasyon kurmanıza yardımcı olacaktır. Portekiz’de yapılacak olan toplantılara ülkemizi ve Adıyaman’ı temsilen katılacak olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.  

Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle devam etti:"İngilizce bilme zorunluluğu olan "Did.Value" projesine 12 genç ve 6 görevli katılım sağlayacaktır. Proje katılımcı olarak belirlenen gençler 2 aşamalı sözlü ve yazılı sınavdan geçerek belirlenmiştir.  atılımcılar Adıyaman’a döndükten hemen sonra Mayıs ayına kadar Portekiz Santerem Üniversitesinin staj eğitim modülüne Türk ve Portekizli katılımcılar online olarak katılım sağlayacaktır. 3-7 Mayıs 2022 tarihlerinde ise Portekiz’den gelen katılımcılarla Adıyaman’da Açılış Toplantısı gerçekleştirilecektir.  Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan eğitim modülüne 31 Ağustos tarihine kadar Portekiz ve Hırvatistanlı katılımcılar katılım sağlayacaklar."   

Kaynak: PHA
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