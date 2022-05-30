Cimnastik Grup Şampiyonları belli oldu

Yenimahalle Cimnastik Salonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"28 - 29 Mayıs tarihleri arsında yapılan ve 2 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Kilis illerinden 130 sporcu katıldı. Sporcuların renkli gösterileriyle harika bir müsabaka gerçekleştirildi. Adıyaman’da düzenlenen her organizasyonda yüzlerce sporcuyu misafir ediyoruz. Çocukların gelişimi ve gelecekte seçecekleri branş için cimnastik önemli bir alt yapı branşıdır. İlimizde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 24-26 Haziran tarihleri arasında Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik ediyorum"dedi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları sonrasında dereceye giren takım sıralaması ise şöyle:

"Kız takımı: 1.Diyarbakır 2. Gaziantep 3. Şanlıurfa 4.Şırnak 5.Adıyaman 6.Siirt Erkek takımı: 1.Gaziantep 2.Kilis 3. Şırnak 4.Adıyaman 5.Şanlıurfa 6. Diyarbakır'da elde etti."