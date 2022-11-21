Çelikhan Balspor 2 – 3 1958 Gölbaşıspor

Çelikhan Balspor İlçe Stadyumunda oynanan maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçta İlk Onbir şöyle

Eyüp Özdemir, Alican Ferger, Uğur Desteci, Özgür Oktay, Halil Polat, Musa Çelik, Zübeyir Bakır, Özgür Efe Şahin, Eray Erdemir, Tolga Erdemir, Kasım Gültoplayan.

1958 Gölbaşıspor goller: Tolga Erdemir (2), Kasım Gültoplayan (1)

Maç sonucuna göre 1958 Gölbaşıspor 12 puanla 2. Oldu.

​7.Haftada 1958 Gölbaşıspor, kendi sahasında Kahta Karşıyaka ile karşılacak.