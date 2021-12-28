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Bowling Bölge şampiyonası sona erdi

Adıyaman'da okul Sporları faaliyetleri kapsamında Gençler Kız - Erkek Bowling Bölge Müsabakaları 15 ilden 24 takım ve 152 sporcunun katılımıyla Bowling Salonu’nda gerçekleştirildi.

28 Aralık 2021 Salı 11:41
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Bowling Bölge şampiyonası sona erdi

Adıyaman’da düzenlenen Kız ve Erkek Bowling Bölge Müsabakalarına 15 farklı ilden katılan sporcuları misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş," İlimizde 152 sporcunun kıyasıya ve centilmence mücadelesi sonucunda dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı"dedi.
 Spor müsabakalarının sadece bir faaliyet olmadığına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş;"Farklı illerden Adıyaman’a gelen sporcu, idareci, antrenör ve hakemlerin yanı sıra ailelerin 3 gün süreyle ilimizde misafir olması ilimiz turizmine ve kent ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz her büyük organizasyon kentimizin adını ve spordaki başarılarının tüm Türkiye’de duyulmasına vesile olmaktadır. Ben müsabakalara katılmak için ilimize gelen tüm sporculara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum" şeklinde konuştu
İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da düzenlenen Okullararası Gençler (kız – erkek ) Bowling Bölge Müsabakalarında derece elde eden 2 takımımızdan Esentepe Anadolu Lisesi (Kız- Erkek) takımı ve Ankara’da yapılan bölge şampiyonasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 – 20 Şubat 2022 tarihinde Samsun ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi.
Bölge Müsabakalarında dereceye giren sporcularımıza Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı Personeli Kübra Nene tarafından katılım belgesi ve madalyaları verildi.

 

Kaynak: PHA
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