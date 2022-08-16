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BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor

Adıyaman Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğrencilerini belirlemek üzere özel yetenek sınavı yaptı.

16 Ağustos 2022 Salı 11:21
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BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor

ADYÜ Kapalı Spor Salonunda "Beceri ve Koordinasyon Parkuru" şeklinde gerçekleşen sınavda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için belirlenen 40’ı kız, 50’si erkek olmak üzere toplamda 90 kişilik kontenjanın içerisinde yer almak amacıyla 344’ü erkek, 173 kız sporcu olmak üzere toplam 517 aday Adıyaman Üniversitesinde eğitim görmek için özel yetenek sınavına katıldı. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümit Yetiş ve BESYO akademik personelinin nezaretinde gerçekleşen sınav, büyük çekişmeye sahne oldu. 
Sınavın yapıldığı alana gelerek adaylara moral veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, aday öğrencilere göstermiş oldukları gayret ve ilgiden dolayı teşekkür etti. 
Rektör Turgut, sınav öncesi yaptığı konuşmada “Türkiye'nin dört bir yanından Üniversitemizde eğitim görmek için müracaat eden çok sayıda öğrencimiz var. Objektif ve şeffaf bir sınav ile en başarılı 90 öğrencimiz Üniversitemizde okumaya hak kazanacak. Tüm öğrencilerimizi gösterecekleri çabadan dolayı tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum.” dedi. 
BESYO Müdürü Doç. Dr. Yetiş ise, “Kapalı Spor Salonumuzda yaptığımız seçmelerde teknolojik imkânlardan faydalanıyoruz.  Fotoselden başlayıp biten parkurda sonuçlar bitiş noktasındaki skorboarda yansıyor. Oluşturduğumuz kamera sistemi ve Kapalı Spor Salonu girişine yerleştirdiğimiz ekranlar sayesinde diğer adaylar sınavı izleyebiliyorlar. Yaptığımız sınavın tüm evrelerini kameralar tarafından kayıt altına alıyoruz. Seçmeleri şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sınava giren bütün adaylara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. 
Özel yetenek sınavının ilk günü kız öğrenci adaylarının çekişmesine sahne olurken, erkek adaylar için hafta boyunca sınavların devam edeceği bildirildi.

 

Kaynak: PHA
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