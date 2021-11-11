Besni’de rafting heyecanı başlıyor

2022 Okul Sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi heyecanı, 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Besni Kızılin Fırat Nehri üzerinde gerçekleşecek.

Yapılacak organizasyon hakkında bilgi veren Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya Kızılin Fırat nehrinde gerçekleştirecekleri rafting yarışları için ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 2022 Okul Sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi heyecanı 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Kızılin Fırat nehrinde gerçekleştirilecek. Fırat nehrinde ilk defa rafting heyecanına tanıklık edeceğiz. Sporseverleri heyecanlandıran proje Besni’mize hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: PHA