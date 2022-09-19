Belediyespor, Adıyamanlı gençlerle hedef yükseltti

Geçen sezon 1. Amatör Kümede play-off oynama başarısı gösteren Adıyaman Belediyespor, 2022-2023 sezonuna da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Geçen yıl genç bir ekiple sezona başlayan ve play-off oynayarak önemli bir başarıya imza atan Adıyaman Belediyespor, yeni sezon öncesi de geçen sezon ki kadrosunu koruyup, yaptığı yeni transferlerle gücüne güç kattı.

​Yeni sezon hedefleri hakkında kısa bir açıklama yapan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Bereket Aslan ile Futbol Koordinatörü Mehmet Yıldırım, her yıl oyun kalitesini yükseltmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerini dile getirerek, "Adıyaman Belediyespor olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da lige iddialı bir kadroyla hazırlanıyoruz. Amacımı hem sportif başarılar elde etmek, hem de Adıyamanlı gençlerle en iyi seviyelere ulaşmak ve yine yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.