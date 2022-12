Belediye İşitme Engelliler Takımı liderliğini sürdürdü

İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubu’nda mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi sahasında Kırşehir İşitme Engelliler Futbol Takımı’nı yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. Grup liderliğini namağlup olarak sürdüren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Üst üste beşinci galibiyeti almanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım; “Amacımız, Türkiye finallerinde takım olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Daha sonra Avrupa kupası hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

Her zaman yanımızda olan ve destek veren Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç’a ve sahada çok iyi mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karşılaşma sonrası her iki takımı soyunma odalarında ziyaret ederek, önümüzdeki maçlarda başarılar dileyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; “İki takım özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele etti. Takımımızın farklı bir şekilde galip gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Keyifli bir maç izledik. Üst üste almış olduğu galibiyetlerle grup liderliğini sürdüren takımımızın futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.