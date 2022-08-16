Bayanların yeni gözdesi futbol

Adıyaman’da bu yıl ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan TFF 3 Lig Kadın Futbol liginde Yeni Adıyamanspor Kadın Futbol takımı da yer alacak. Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahasında Kız futbol takımının antrenmanını bir süre izleyen İl Müdürü Fikret Keleş, kızlarımızın, kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbol branşında söz ve iddia sahibi olmaları ilimiz için çok büyük bir onurdur diyerek sporcularla sohbet etti.

Adıyaman’da kız futbol takımının ve kulübünün kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten İl Müdürü Fikret Keleş, bayan sporcularla sohbet ederken şöyle konuştu:

”Futbol günümüzde sadece bir erkek oyunu değil. Özellikle genç kızlarımız arasında inanılmaz başarılı ve yetenekli futbolcularımız çim sahalarda top koşturuyor. Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak’ın gayretleri, çabaları ve çalışmaları ile sizlerin daha iyi yerlere geleceğinize inanıyoruz. Tüm kulüplerimizin yanında olduğumuz gibi Kadın Futbol takımımızın her zaman yanında olacağımızı, desteklerimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Sizler inşallah ilimizdeki tüm kız çocuklarımıza örnek olacaksınız, sporun bir şekilde hayatımıza girmesi gerekiyor. Sporla uğraşmaya devam edin, sizlere spor hayatınızda ve hayatın diğer alanlarında başarılar diliyorum. “diye konuştu.

Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak Yaz okulları kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında İl Müdürü Fikret Keleş’e bilgi verirken, futbol okulunda erkek çocuk kategorisinde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ve erkek futbol okulunda U-13 U-14 U-15 kategorilerinde akademi ligine ve Adıyaman Amatör ligine çocukları hazırlayarak futbol basamakları teker teker çıkarak antrenörlerin özverili çalışmaları ile geçlerin yeteneklerini ispatlayıp başarılara imza atarak daha üst liglerde mücadele etmek istediklerini belirttiren Kulüp Başkanı Eyüp Çolak, kendilerine verdiği katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e teşekkür etti.

Sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.