Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.913,30
ALTIN
1.023,64
DOLAR
17,93
STERLİN
21,74
EURO
18,26

Bayanların yeni gözdesi futbol

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeni Adıyamanspor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına katılan sporcuları ziyaret etti.

16 Ağustos 2022 Salı 20:30
3 Okunma
Bayanların yeni gözdesi futbol

Adıyaman’da bu yıl ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan TFF 3 Lig Kadın Futbol liginde Yeni Adıyamanspor Kadın Futbol takımı da yer alacak. Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahasında Kız futbol takımının antrenmanını bir süre izleyen İl Müdürü Fikret Keleş, kızlarımızın, kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbol branşında söz ve iddia sahibi olmaları ilimiz için çok büyük bir onurdur diyerek sporcularla sohbet etti.
Adıyaman’da kız futbol takımının ve kulübünün kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten İl Müdürü Fikret Keleş, bayan sporcularla sohbet ederken şöyle konuştu:
”Futbol günümüzde sadece bir erkek oyunu değil. Özellikle genç kızlarımız arasında inanılmaz başarılı ve yetenekli futbolcularımız çim sahalarda top koşturuyor. Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak’ın gayretleri, çabaları ve çalışmaları ile sizlerin daha iyi yerlere geleceğinize inanıyoruz. Tüm kulüplerimizin yanında olduğumuz gibi Kadın Futbol takımımızın her zaman yanında olacağımızı, desteklerimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Sizler inşallah ilimizdeki tüm kız çocuklarımıza örnek olacaksınız, sporun bir şekilde hayatımıza girmesi gerekiyor. Sporla uğraşmaya devam edin, sizlere spor hayatınızda ve hayatın diğer alanlarında başarılar diliyorum. “diye konuştu. 
Yeni Adıyamanspor Kulüp Başkanı Eyüp Çolak Yaz okulları kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında İl Müdürü Fikret Keleş’e bilgi verirken, futbol okulunda erkek çocuk kategorisinde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ve erkek futbol okulunda U-13 U-14 U-15 kategorilerinde akademi ligine ve Adıyaman Amatör ligine çocukları hazırlayarak futbol basamakları teker teker çıkarak antrenörlerin özverili çalışmaları ile geçlerin yeteneklerini ispatlayıp başarılara imza atarak daha üst liglerde mücadele etmek istediklerini belirttiren Kulüp Başkanı Eyüp Çolak, kendilerine verdiği katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e teşekkür etti.
Sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Taşkın, güven tazeledi
Taşkın, güven tazeledi
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
SANKO Okullarının yüzme başarısı
SANKO Okullarının yüzme başarısı
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde
Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi
Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi
SANKO Okulları öğrencisi Simitçi yüzme milli takımında
SANKO Okulları öğrencisi Simitçi yüzme milli takımında
Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı
Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı
Gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor - Videolu Haber
Gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor - Videolu Haber
02 Cendere Taraftarlar Derneği'nden Keleş’e ziyaret
02 Cendere Taraftarlar Derneği'nden Keleş’e ziyaret
Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği
Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği
Başkan Kılınç, Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döktü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döktü - Videolu Haber
Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Öğretmenler arası futbol turnuvası sona erdi
Öğretmenler arası futbol turnuvası sona erdi
Adıyaman Belediyesi'nin 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı
Adıyaman Belediyesi'nin 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı
Yaz spor okulları başladı
Yaz spor okulları başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim