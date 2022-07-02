Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun

Kahta 02 Spor Kulübü’nün 25 Haziran'da yapacağı olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanmadığından 02 Temmuz tarihine ertelenmişti. Bugün Kahta Stadyumu’nda yapılan olağanüstü kongrede aday çıkmayınca dernek fesih işlemi başladı.

Olağanüstü kongrede çok açıklamalarda bulunan Başkan Musa Yıldırım, iktidar, belediye, muhalefet partileri, kanaat önderleri ve iş insanlarına seslendi.

Başkan Musa Yıldırım, 130 bin nüfuslu bir ilçede, Kahta 02 Spor ’un başkanlığına sahip çıkılmaması ve kongrede iktidar, belediye, muhalefet partileri, kanaat önderleri, kendini güç odağı olarak zanneden iş insanlarının kulübe sahip çıkmamaları ve kongrede bulunmamalarının Kahta adına utanç verici olduğunu söyledi.

Kendi ailelerinin iktidarlıkları için güç devşirmenin peşinde olanlardan utanç duyduğunu vurgulayan Başkan Musa Yıldırım, Bu insanların, kurumları işgal ederek gençlere verdiği sözlerin arkasında durmayan, hayalleriyle oynayan, sürekli ceplerini doldurmanın, kendi ailelerinin iktidarlıklarını, kendilerine bir güç devşirmenin peşinde oldukları için Musa Yıldırım olarak utanç duyduğunu ifade etti.

İlçe başkanlıkları, il genel meclis üyelikleri, il encümenlikleri için parti bırakmayanlara da seslenen Başkan Musa Yıldırım,"Her tarafa aday oluyorsunuz da karşılıksız, hiçbir menfaat gütmeden, tam tersine cebinizden harcayarak memlekete hizmet etme onuruna neden nasip olamıyorsunuz?” diye sordu.

Başkan Musa Yıldırım,"25 Haziran'da Kahta 02 Spor Kulübümüzün kongresini yapmak için toplandık. O zaman çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta bugün çoğunluk aranmaksızın Kahta 02 Spor kulübümüzün kongresini gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Kongreye katılan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve basınımıza teşekkür ediyoruz. 4 sezon 3 yıl içerisinde Kahta 02 Spor Kulübümüzün başkanlığını yapmak, bu bayrağı memleketimizin gençlerimizin gönül verdiği bu armaya başkanlık yapmak, şahsım, ailem ve arkadaşlarım adına gurur ve onur vericiydi. Süreç içerisinde hakkımda yapılan ithamlar ve ilçenin dinamiklerinin bizi yalnız bırakmaları bu zorlu süreçlerin hepsini geride bıraktık. Bugün Kahta 02 Spor’un başkanlığına 130 bin nüfuslu bir ilçede sahip çıkılmaması ve şu an kongrede gerek iktidar, belediye, muhalefet partileri, kanaat önderleri, kendini güç odağı olarak zanneden iş insanlarımızın bu kulübe sahip çıkmamaları ve burada bulunmamaları ilçem adına utanç vericidir. Bu insanların, kurumları işgal ederek gençlerimize verdiği sözlerin arkasında durmayan, hayalleriyle oynayan, sürekli ceplerini doldurmanın kendi ailelerinin iktidarlıklarını, kendilerine bir güç devşirmenin peşinde oldukları için hakikaten şahsım Musa Yıldırım olarak utanç duyuyorum. Evet, sayın başkanlar insan olduğumuza utandırdınız bizleri. Maalesef ki bugün kulübümüz bu süreçten sonra fesih işlemleri ile artık yüz yüze değil süreci başlamıştır. ‘Musa Yıldırım siyaset yapıyor’ dediler. ‘Musa Yıldırım buradan rant elde etmeye çalışıyor’ dediler. ‘Musa Yıldırım piar çalışması yapıyor’ dediler. Peki ben ilçemdeki bize gönül vermiş Kahta 02 Spor kulübüne emek vermiş ilçenin değerli insanlarına soruyorum. Hakikaten bu kulüpte eğer siyaset yapmak ya da Piar edinmek ya da bir rant olmuş olsaydı, sizce bugün kaç adayla bu seçime giderdik. Evet, samimi değilsiniz Sayın başkanlar. Keşke samimi olsaydınız. Biz bunların farklı kurumlarda gerek siyasette, gerek bürokraside ilçedeki yarışlarını görüyoruz. Kalibresine, çapına bakılmaksızın öyle kurumlara aday oluyorlar ki, şahsen ben cesaret edemiyorum. Siz ilçe başkanlıkları için, il genel meclis üyelikleri için, il encümenlikleri için parti bırakmadınız. Her tarafa aday oluyorsunuz da memleketimiz için karşılıksız hiçbir menfaat gütmeden, tam tersine cebinizden harcayarak memleketinize hizmet etme onuru demek ki nasip değilmiş sizlere. Ben de bu süreçten sonra bu arkadaşlarıma bu yarışlarda başarılar diliyorum. Evet, Musa Yıldırım, Kahta 02 Spor Kulübünü bugün itibariyle bitirmiş bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın siyasetlerine de dizayn vermek boynumuzun borcu olsun. 4 yıl ben çektim. Sayın başkanlar 2 yıl da siz çekeceksiniz. Bu da böyle bilinsin. Hiçbir şey bu ilçede karşılıksız kalmayacaktır. Gençlerimizin umutlarını ilçemin hayallerini ayaklar altına alacak güç ve irade ne olursa olsun, biz bunun karşısında, bize yakışan arkadaşlarıma, çevreme, yönetim kuruluna yakışır bir şekilde biz bunların karşısında net, dik, açık ve şeffaf bir şekilde biz duracağız" diye konuştu

"Kulüp mahkeme yolu ile fesh olacaktır"

Konuşmasının sonunda kulübün feshi hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım,"Şu anda fesih süreci başladı. Evraklarımızı ilçe kaymakamımıza teslim edeceğiz. Ondan sonraki süreci sayın kaymakamımız bir ay içerisinde belirleyecek. Herhangi bir sonuç çıkmazsa bir ayın sonunda otomatik olarak kulüp mahkeme yolu ile fesh olacaktır. Artık bu soruların muhatabı ilçe kaymakamımızdır. Hakkımızda hayırlısı diyor ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.