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Başkan Kıymaz'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mektup

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mektup gönderdi.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:42
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Başkan Kıymaz'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mektup

Fenerbahçe futbol takımının Yılmaz Vural, Ünal Karaman, Aykut Kocaman'ı getirilmesini isteyen ve sezon sonuna kadar kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini belirten GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Öncelikle Covid testinizin pozitif çıkmasından dolayı üzüntülerimi ifade eder, acil şifalar diler, en kısa sürede sizleri tekrar aramızda görmeyi temenni ederim. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin Dünya’ya açılan önemli bir kapısı ve markasıdır. 100 yıllık futbol geçmişinde bu markayı oluşturmak için taraftarlarımız milyarlarca kilometre yolu yurt içinde ve yurt dışında kat etti. Milyonlarca taraftar birlikte ağladı, birlikte güldü, birlikte heyecanlandı. Binlerce kulüp yöneticisi para verdi, emek verdi, zaman verdi. Binlerce futbolcu bu forma altında ekmek yedi, para kazandı, ter döktü, sakatlandı. Kimi taraftarı, kimi futbolcuyu, kimi idareciyi deplasman yollarında kazaya kurban verdi, kimi öldürüldü, kimi de yaralandı sakat kaldı. Futbol hafta sonları milyonlarca taraftarın en ucuz eğlencesi olmasına rağmen, birkaç yıldır Futbolda ki başarısızlık Fenerbahçe taraftarını derinden üzmektedir. Sizde para veren, emek veren, zaman harcayan biri olarak bu durumdan memnun olmadığınız muhakkaktır. Futbolda kötü sonuçlar sonrası çok sayıda transfer yaptınız, birkaç teknik direktör değiştiniz. Yaşanan tecrübeyle anlaşıldı ki Türk antrenörlere imkân tanındığında Avrupa’daki antrenörlerden aşağı kalır yanları yoktur. Türkiye’deki döviz dalgalanmaları sonrası yabancı antrenörlere kulüplerimizin para harcaması mantıklı görünmüyor. Türk antrenörlerine inanalım güvenelim ve takımı onlara emanet edelim destekleyelim. 50 yıllık bir Fenerbahçe taraftarı ve Türkiye’nin menfaatlerini her zaman önceleyen biri olarak sizden ricam Fenerbahçe futbol takımının başına antrenörlerimizden 1-Yılmaz Vural 2-Ünal Karaman 3-Aykut Kocaman isimlerinden birini getirmeniz ve sezon sonuna kadar kararlılıkla desteklemenizdir. Tekrar size geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum"dedi.

Kaynak: PHA
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