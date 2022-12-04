Başkan Kılınç’tan, gençlere müjde

Başkent Ankara’da Adıyaman’ın geleceği adına önemli ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a misafir oldu. Başkan Üstündağ’ı Federasyon makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada gençlere şu müjdeyi verdi:

“Biz voleybol ülkesiyiz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret ettik. İlimizde 9-12 yaş grubu için “Fabrika Voleybol” projesini hayata geçirmek için anlaştık. Gençlerimize müjdemiz olsun.”

Başkan Kılınç, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek Bakan Yardımcılarıyla görüştü. Kılınç, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılarımız Sayın Faruk Özçelik ve Opr. Dr. Ertuğrul Soysal’ı ziyaret ettik. EYT, sözleşmelilerin kadroya alınması, İŞ-KUR bünyesinde çalışan TYÇP’lilerin durumu ve diğer süreçlerle alakalı değerlendirmelerde bulunduk.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nu ziyaret ettik. Gençlerimiz için önemli çalışmaları ve ilimiz sporunun gelişimi için yapabileceklerimizi konuştuk.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus’u ziyaret ettik. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın durumu, diaspora, uluslararası öğrenciler konularında bilgi aldık. Sıcak İlgi ve alakaları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.