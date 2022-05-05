Başkan Kılınç'tan, Adıyaman 1954 Spor'a kritik maç öncesi prim sözü

Bu sezon Adıyaman'ı 2. Lig'de temsil eden ve küme düşmeme mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor'a ligin son maçı öncesi desteğini arttıran Adıyaman Belediyesi, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor maçı için beraberliğe ve galibiyete primi sözü verdi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Bodrumspor karşısında önemli bir maça çıkacak olan takımımıza beraberlik ve galibiyet olması halinde 100 bin lira prim sözü veriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde takımımızın yanındayız. Futbolcular başta olmak üzere tüm Adıyaman 1954 Spor camiamıza başarılar temenni ediyorum" dedi.

Başkan Kılınç'ın açıklaması taraftarlar tarafından da büyük memnuniyetle karşılanırken birçok taraftar, Başkan Kılınç'a destelerinden ötürü teşekkür etti.